الجزيرة يكسب «المركز السابع» في دوري اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

احتل فريق كرة اليد بنادي الجزيرة المركز السابع برصيد 12 نقطة عقب فوزه العريض على فريق الظفرة 37 - 25 والشوط الأول 18 - 14، بختام الجولة السابعة بدوري رجال اليد والتي أقيمت أول من أمس، وأعلنت عن تصدر الشارقة للبطولة برصيد 18 نقطة والعين وصيفاً 17 نقطة ومليحه ثالثاً 16 نقطة والنصر رابعاً بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الخامس ولكل منهما 15 نقطة، سادساً 13 نقطة ثم الوحدة ثامناً 10 نقاط والظفرة عاشراً 8 نقاط وأخيراً بني ياس 7 نقاط.

ودخلت البطولة في مرحلة التوقف لـمدة 44 يوماً، ليعود في الخامس من شهر فبراير 2021، لإتاحة الفرصة للاعبين المحترفين في أندية الدولة الالتحاق بمنتخبات بلادهم والمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 31 يناير المقبل.

وحرصت لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة برئاسة داوود المليح على تواصل اللاعبين بساحات اللعبة حيث أجرت تعديلاً على برمجة استكمال مباريات بطولة كأس الرجال، والتي تنطلق بالجولة الختامية من الدور التمهيدي 5 يناير من العام المقبل حيث يتواجه بني ياس مع الوحدة، والجزيرة مع العين في المجموعة الأولى، ودبا الحصن مع الظفرة والشارقة مع النصر في الثانية، وشباب الأهلي مع الوصل في الثالثة.

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