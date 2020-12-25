غداً .. إعلان نتائج شوطي "الظفرة 6" و"المهجنات الأصايل"

المصدر: وام

أعلن مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في ابوظبي، نتائج الفائزين بشوط الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل - محليات بمزاينة الإبل.

حضر اعلان نتائج السيد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، في المنصة الرئيسية لمزاينة الإبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج شوط الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل - محليات عن فوز منقية في المركز الاول صقر ناصر سالم المنصوري، بينما جاءت في المركز الثاني منقية حاكم مبخوت عبدالله المنهالي، وحلت في المركز الثالث منقية ضحي علي صياح محمد المنصوري، وكان المركز الرابع منقية محمد علي عبدالله نعيف العامري، في حين جاءت في المركز الخامس منقية طارش محمد فرج المنصوري.

وتوج مهرجان الظفرة بدورته 14، الفائزين في أشواط مزاينة الصقور للفروخ /شوط جير شاهين + جير تبع/، والتي تنظم بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، بميدان الصقور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وشهد التتويج عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وأحمد بن هياي المنصوري مدير محمية المرزوم للصيد، وعدد من الصقارين وعشاق مزاينات الصقور.

وأسفرت نتائج شوط جير شاهين - فرخ عن فوز خالد آل شافي بالمركزين الأول والثاني عن الصقرين "تحذير" و "مليح" على التوالي، فيما جاء بالمركز الثاث الصقر "مهول" لـ سالم الهاجري.

وفي شوط بيور قرموشة فرخ حصد المركز الأول الصقر "دلما" لخالد بن ناصر بن مذكر آل شافي، والمركز الثاني الصقر "عجايب" لهزاع الهاجري، وفي المركز الثالث "أبوظبي لسالم الهاجري.

أما في شوط بيور جير – فرخ، فقد كان المركز الأول من نصيب الصقر "صمصام" والمركز الثاني الصقر "طحان" لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وفي المركز الثالث الصقر "شالوم" لخالد آل شافي.

ودخلت صباح اليوم المطايا المشاركة في شوط الظفرة /الست/ وشوط المهجنات الأصايل /ثنايا وحول/، إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعدادا للإعلان عن النتائج غدا، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

يذكر أن الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام تأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتقتصر على مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.

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