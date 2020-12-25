الأحوال الجوية تؤجل سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف إلى الغد

المصدر: دبي -البيان الرياضي

قررت اللجنة المنظمة لسباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية ٣٠ قدما تأجيل الحدث إلى يوم غدٍ (السبت) وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة البحر .

وكان مقررا أن يقام السباق في شواطئ جميرا عصرا اليوم، حيث تغيرت حالة البحر عند وصول القوارب العشرين المشاركة إلى مكان الانطلاقة مما شكل صعوبة لديهم في الاصطفاف ودفع اللجنة المنظمة لرفع العلم الأحمر وعودة المشاركين إلى المرفأ.

وسيقام السباق في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في قناة دبي المائية منطقة الجداف بمحاذاة محمية خور دبي للحياة الفطرية.

ويشارك في السباق ٢٠ قاربا سيتقدمها قوارب الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

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