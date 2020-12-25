فاطمة بنت هزاع: فخورون بما وصلنا إليه في النهوض بالرياضة النسائية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات: «نحن فخورون بالمرحلة التي وصلنا إليها من تهيئة السبل، وإتاحة الفرص للنهوض بالرياضة النسائية في المجتمع، بما يواكب طموحات الفتاة الإماراتية، ويقودها إلى تحقيق الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية».

وأضافت: «من هذا المنطلق، فإن إقامة بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات المحترفات، على أرض الإمارات، التي تضع الصحة والسلامة دائماً على رأس أولوياتها، وتمتلك البنية التحتية والبيئة الاحترافية اللازمة، ما هو إلا ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية، من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الراعي الرئيس للمرأة الإماراتية على كافة الأصعدة».

وتابعت الشيخة فاطمة بنت هزاع: «نحن في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومنذ التأسيس في 2010، نعمل بشكل دؤوب، كمنظومة رياضية متكاملة ومتجانسة، ونثق في قدرات بنت الإمارات، وما تملكه من إرادة قوية، وعزيمة على التطور، وتصميم على النجاح والتميز، بما يؤهلها لصعود منصات التتويج، وتشريف الدولة في كل المحافل، وقد أثبتت التجربة أن الاستثمار في المرأة الإماراتية، وتوفير البيئة المثالية لتأهيلها رياضياً وفنياً وإدارياً، يؤتي ثماره، ويحقق أهدافه بأسرع مما هو متوقع، ومن هنا، فنحن نتوجه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على كل برامج التمكين للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ما جعلها رائدة في تميزها، وملهمة لجميع من حولها في كافة المحافل».

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