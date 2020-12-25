جواهر القاسمي: «رائدات المستقبل» إنجاز لرياضة المرأة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

باركت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التخرج للدفعة الأولى لدبلوم «رائدات المستقبل الرياضي»، الذي أطلق برعاية سموها، وهنأتهن بالنجاح، وتمنت لهن التوفيق والسداد في مشوارهن الجديد.

جاء ذلك خلال مخاطبة سموها لخريجات الدفعة الأولى في الحفل الذي أقيم عن بُعد، أمس الأول، والبالغ عددهن 25 منتسبة.

وقالت سموها: يسعدني مخاطبتكم لنشهد إنجازاً مميزاً للرياضة النسائية في دولة الإمارات التي بدأت مسيرتها في إمارة الشارقة منذ الثمانينات، وتجلت أولى ثمارها في عام 1997 بدورة رياضية للفتيات والسيدات بدول مجلس التعاون، ومن ذلك التاريخ، ونحن نشهد نهضة رياضية نسائية في المنطقة أساسها إمارة الشارقة، ومن إدارة رياضة المرأة بنادي سيدات الشارقة إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وهي مؤسسة مستقلة ومتكاملة ليست فقط تحتضن لاعبات موهوبات، وتصل بهن إلى الاحتراف والمنافسة والفوز بالجوائز والميداليات بل تقوم أيضاً بتنظيم دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وهي التجمع الرياضي النسائي الأكبر على المستوى العربي.

ثقة

وأضافت سموها: مع كم الإنجازات المشرفة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حازت المؤسسة ثقة أهم المنظمات الرياضية، وأصبح لها تمثيل باز في العديد من المنظمات الرياضية، وهي قصة الطموح، وتستمر ونحن نحتفل بـ 25 من خريجات برنامج رائدات المستقبل الرياضي، فأنتن أول جيل نسائي أكاديمي من القيادات النسائية في هذا المجال، وستكون لديكن بصمة في توجيه مسيرة رياضة المرأة، والارتقاء بها، لذا أوصي الخريجات أن يستخدمن المعارف والخبرات التي حصلن عليها من هذا البرنامج لتكتبن بإنجازاتكن فصلاً جديداً لرسم مستقبل رياضة المرأة، وتقديم صورة مشرفة لتمثيل النساء في جميع المحافل الرياضية.

وتوجهت ندى النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، صاحبة الكم الأكبر من المبادرات التي أخذت الرياضة النسائية الإماراتية لمنعطف الاحترافية، كونها جاورت نبض فتاة زايد وراهنت على قدرتها في صنع المستحيل، ولم تخسر الرهان، وقالت: ها نحن نحتفي بخريجات من مبادرة سموها لتمكين المرأة في المجال الرياضي، لتكون جزءاً من حركة التنمية في المحفل الرياضي.

طموحات

وقالت: الطموحات متعددة للمرأة ، تنافس فوق أرضية مضمار، أو تضرب موعداً على منصة مجد، وطموح قادم أن تكون من صناع القرار الرياضي، ومجسدة لقوانينه، التي تمنح الخصوصية للمرأة.

وأضافت: احتفالنا لم يكن ليكتمل لولا الشراكة مع مجلس الشارقة الرياضي، والإرادة القوية للخريجات ، وكان لهذه المبادرة أكبر الأثر في تفعيل دور المرأة في العملية الانتخابية بالاتحادات والأندية.

وتابعت: آمل أن يكون للدبلوم الأثر المستدام على واقع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بعد أن خرجنا بتوصيات تهدف لتفعيل دور الجميع في البناء والتطوير في المجال الرياضي.

وثمنت النقبي جهود مجلس الشارقة الرياضي الشريك الاستراتيجي للمبادرة ورعاة وداعمي البرنامج، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، إضافة إلى المنفذ الأكاديمي «دارسا».

تكريم

تم تكريم الخريجات الخمس الأوليات الحاصلات على تقدير امتياز، وهن اليازية سلطان السويدي، ندوة وسيم الصوان، خلود عيسى الزرعوني، غالية عبد الله المازمي، لطيفة يعقوب المازمي.

واجتازت الخريجات 22 دورة على مدار 33 يوماً، وبواقع 150 ساعة بين زيارات لمرافق، وأندية واتحادات، وضمت القائمة 25 خريجة منهن 3 من الكفاءات المنتسبات لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بينما تم ترشيح الأخريات من الأندية والاتحادات.

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