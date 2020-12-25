اتحاد الغولف يختتم بنجاح معسكره الشتوي

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أسدل اتحاد الإمارات للغولف، أول من أمس، معسكره الشتوي الذي أقيم في كل من أندية أبوظبي ودبي والعين، تحت إشراف مدربي المنتخبات ، التونسي سمير والاني، والبريطانية أبريل فارني، وخضع لكافة الإجراءات الاحترازية.

وأقيمت معسكرات الإناث في دبي، واختتمت بإقامة تجربة ودية في ملاعب نادي خور دبي لليخوت والغولف، وفازت فيها لاعبة المنتخب ريما الحلو ضمن فئة تحت 18 عاماً، وسارة الأسد ضمن فئة تحت 16 عاماً، والموهبة الواعدة لطيفة الجسمي ضمن فئة أقل من 10 أعوام،وأقيمت أولى محطات معسكر البنين في أندية أبوظبي والعين ودبي

و أكد خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات ، أن المعسكر يمثل محطة مهمة للتعافي من تبعات «كورونا» وساهم في منح اللاعبين القدرة على استعادة مستوياتهم المهارية والبدنية، في الاستحقاقات الخارجية في2021.

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