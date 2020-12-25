«النخبة» يشاركون في «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة نخبة نجوم العالم في النسخة السادسة عشرة من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف والتي ستُقام في نادي أبوظبي للغولف خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير 2021، ضمن جولات سلسلة رولكس الشهيرة.

ويقف في مقدمة النجوم لي ويستوود، المصنف الأول في أوروبا، الذي سيدافع عن لقبه في البطولة أمام مجموعةٍ من الأسماء البارزة، مثل تومي فليتوود ومارتن كايمر وشاين لوري الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة الأولى من موسم السباق إلى دبي 2021. وسينضم البطلان روري ماك إلروي وجاستن توماس إلى النجوم المشاركين في أولى محطات سلسلة رولكس المصنفة ضمن الفئة الممتازة لأجندة الجولة الأوروبية العالمية.

نخبة

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تُسعدنا مشاركة حامل اللقب لي ويستوود في نسخة عام 2021 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، إلى جانب نخبة من الأبطال السابقين، مثل تومي فليتوود وشاين لوري ومارتن كايمر».

وأضاف: «قدّم ويستوود العام الماضي أداءً استثنائياً ، جسّد انعكاساً لقيم التميّز الرياضي التي تتفرد بها هذه البطولة وشراكتها السنوية المبهرة مع العاصمة أبوظبي التي غدت موطناً لأهم الفعاليات الرياضية العالمية»، مؤكداً أن مشاركة نخبة نجوم العالم في النسخة 16 من البطولة، يعكس مكانة أبوظبي المرموقة في المشهد الرياضي العالمي.

وتوّج ويستوود مسيرته مع فوزه بلقب بطولة أبوظبي ليصبح أول لاعب غولف يحقق انتصارات على مدى أربعة عقود، حاملاً سجلاً زاخراً بـ 25 فوزاً في الجولة الأوروبية.

قال ويستوود: أفتخرُ بفوزي ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، لا سيما وأن الفوز مهّد لموسمٍ استثنائي في عام 2020. إذ أحرزتُ ثاني لقبٍ لي في سلسلة رولكس، كما أثبتُّ لنفسي وللعالم أنني ما زلت أمتلك المهارة للفوز في مواجهة نخبة النجوم في الجولة الأوروبية.

وأضاف: لدي حماس كبير للعودة إلى نادي أبوظبي للغولف والدفاع عن لقبي.

الكأس

ويستعد لوري الفائز ببطولة الغولف المفتوحة 2019 والذي أحرز أول لقب له في سلسلة رولكس خلال بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في وقت سابق من العام ذاته، للمشاركة للمرة الأولى في كأس رايدر ويضع نصب عينيه كأس البطولة التي تُقام كل عامين.

أما فليتوود، المصنف 17 عالمياً والفائز مرتين ببطولة فرنسا المفتوحة في سلسلة رولكس عام 2017 وتحدي نيدباك للغولف عام 2019، فدافع عن أول لقب في مسيرته عندما فاز ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2018.

وكان فوز اللاعب الإنجليزي في نادي أبوظبي للغولف عام 2017 بداية لمشوارٍ رفيع المستوى تصدر فيه خلال العام ذاته التصنيف الأوروبي وشارك للمرة الأولى في كأس رايدر في ملعب الغولف الوطني في عام 2018.

وحقق مارتن كايمر، المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات، رقماً قياسياً على مستوى البطولة بلغ ثماني ضربات خلال المشاركة التي أحرز فيها لقبه الثالث عام 2011، ويسعى إلى بدء موسم السباق إلى دبي 2021 عبر المشاركة في بطولته المفضلة في أبوظبي.

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