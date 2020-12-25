جميرا مسرح لأغلى بطولات «التجديف» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ستكون شواطئ جميرا الساحرة في الثالثة من عصر اليوم على موعد مع الإثارة والحماس في انطلاقة أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً سباق كأس آل مكتوم في نسخته الرابعة والعشرين.

وينظم الحدث الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020 ـ 2021 وأكملت اللجنة المنظمة في النادي كافة التجهيزات لإنجاح التظاهرة اليوم بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح كافة الفعاليات وتأمين سلامة المشاركين.

واطلع النواخذة والملاك المشاركون في الحدث على كافة التعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة وفق التعديلات الجديدة على متن القارب وعدد الأفراد وكذلك الإجراءات الاحترازية المتبعة للحدث من انتشار (كوفيد 19) وقد تمت الإجابة على كل الاستفسارات من قبل اللجنة المشرفة خلال الاجتماع التنويري الذي انعقد البارحة بتقنية الاتصال المرئي.

وأكد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية والتي انطلقت عام 1998 تمثل إرثاً كبيراً لمحبي الرياضات البحرية ومحطة مهمة كل موسم باعتبارها التحدي الأقوى والأجمل في سباقات الموسم لأنها تجمع نخبة القوارب من أصحاب المراكز المتقدمة في الترتيب العام لسباقات الموسم. وأضاف محمد حارب قائلاً: إن البطولة ازدادت جمالاً وحلاوة مع الحضور المتميز الذي سجله أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، حيث تحولت جميع سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية إلى عرس خليجي زاهٍ بمشاركة الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان إضافة إلى إخوانهم من أبناء الدولة ليرسم الجميع لوحة جميلة واستثنائية في ظل الظروف الراهنة متمنياً التوفيق للجميع اليوم.

20

ويتنافس على اللقب الكبير اليوم 20 قارباً تمثل نخبة القوارب التي شاركت في سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، حيث تأهلت القوارب على ضوء ما أسفرت عنه نتائج سباقي الجولتين الأولى والثانية. وسيشارك في الشوط الأغلى في موسم قوارب التجديف اليوم الجمعة القوارب عمان 44 وأساس 39 وفيكتوريوس 53 والصاروخ 7 وفريق واوان 87 وكي اتش كي 54 وجلفار 55 وشرطة دبي 3 ودبي 5 وشرطة الفجيرة 77 وثوبان 10 والذهب 66 ومشهور 16 ووادي السيجي 11 ودبي 51 والذهب 65 وعناد 14 ومزاحم 70 وشرطة دبي 30 والبرق 15.

حامل اللقب

وتصدر الترتيب العام لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمؤهلتين إلى (شوط النخبة) في الكأس الأغلى وللعام الثالث على التوالي القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان الشقيقة وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري بعد فوزه وبجدارة في بالمركز الأول في الجولتين الأولى والثانية، ويتطلع اليوم لتكرار إنجازه الموسم الماضي بالفوز باللقب الكبير للمرة الثانية على التوالي.

قاربان

ويتقدم نخبة القوارب المشاركة في السباق اليوم قاربان من مملكة البحرين الشقيقة القارب فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي والقارب البحريني (كي اتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط.

نقل مباشر

وأكملت مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قناة المشاهير دبي الرياضية كافة تجهيزاتها لنقل سباق اليوم على الهواء مباشرة من موقعه في شواطئ جميرا الساحرة في تمام الساعة الثالثة عصراً في إطار اهتمامها المتواصل بالسباقات والأحداث الرياضية التي تستضيفها إمارة دبي.

مشاركة بحرينية وعمانية مرتقبة في كأس آل مكتوم

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