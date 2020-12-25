5 فئات في سباق كلباء للدراجات اليوم

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

شهد كورنيش مدينة كلباء بداية من الثامنة من صباح اليوم، منافسات ثاني سباقات الموسم الرسمي المحلي لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

يقام سباق اليوم لمسافة 87 كم، حيث الانطلاقة والختام بكورنيش كلباء، ويضم قرابة 165 دراجاً يمثلون 5 فئات، فئة الكبار، الذين يمثلون الأندية المحلية الوطنية المشاركة في نشاط الاتحاد، وفئة الشباب تحت 23 سنة في الأندية نفسها، وفئة الهواة المواطنين فوق 40 سنة، وفئة الهواة المواطنين تحت 40 سنة، وفئة المقيمين.

وكانت مدينة أم القيوين شهدت تنظيم أول سباقات الموسم المحلي السبت الماضي، بمشاركة قياسية تجاوزت 160 دراجاً، مثلوا كل الفئات التي من المقرر لها أن تشارك اليوم في سباق كلباء.

وشهدت المنافسات قمة الإثارة والجاهزية لجميع المشاركين وبصفة خاصة دراجي الأندية الذين كانوا حسموا صدارة فئتي الرجال والشباب تحت 23 سنة.

تهنئة

وتقدم منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية بالتهنئة لكل عناصر اللعبة من دراجين ومدربين وإداريين وحكام، متمنياً التوفيق للجميع، وأن يحقق الموسم أهدافه بما يليق بطموحات الأندية، وبما يتناسب مع آمال وطموحات الرياضة الإماراتية بشكل عام.

نجاح

ووعد بتقديم كل ما هو متاح ومطلوب لنجاح فعاليات الموسم، بما يتضمنه من سباقات وبطولات منوعة تناسب الجميع، مشيراً إلى أن فئة الهواة من مواطنين ومقيمين سيكون له مردود إيجابي كونه سيشعل المنافسات، وسيسهم في مزيد من كسب الخبرة لأبنائنا الدراجين أعضاء المنتخبات الوطنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز