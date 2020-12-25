فيدرر يستعد لبطولة أستراليا من دبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يتدرب حالياً نجم التنس السويسري روجيه فيدرر المصنف الخامس عالمياً في تنس المحترفين في أحد الملاعب الدولية في دبي، بعيداً عن الأضواء، في إطار استعداداته لخوض بطولات الموسم الجديد، وستكون البداية في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة بين 8 و21 فبراير المقبل، وتتضمن أجندة النجم السويسري المشاركة في بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وبطولة أمريكا المفتوحة.

مرحلة مهمة

وحرص فيدرر أن تكون هذه المرحلة المهمة من الإعداد لبطولات الموسم الجديد من دبي التي يعشقها، وله فيها تاريخ عامر بذكرياته الجميلة وناصع بإنجازاته في رياضة التنس، خلال مشاركته في بطولات سوق دبي الحرة الدولية للتنس، والذي ابتعد عنها في النسخة الماضية بسبب الإصابة. وتتزامن استعدادات فيدرر بالفترة، التي سيقضي فيها النجم العالمي احتفالات العام الجديد في دانة الدنيا مثل غيره من النجوم والمشاهير حول العالم على قضاء إجازاتهم السنوية في الدولة، ودبي على وجه الخصوص.

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