«الفرجان لطلاب المدارس» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم بطولة «الفرجان الثانية لطلاب المدارس»، والتي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف مدارس الدولة، سعياً من الجمعية لتقديم أنشطة وبرامج تخدم كل شرائح المجتمع، وسوف تنطلق المباراة الافتتاحية بين فريق الظيت سيتي وفريق شباب أم القيوين، على أن تقام مباراتان في اليوم خلال فترة البطولة التي تنتهي في 8 يناير، وتقام بنظام المجموعات وصعود أول وثاني المجموعة.

وأشار خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات، إلى أن الدولة والقيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الهوية الوطنية ونشر السعادة المجتمعية بين أفراد المجتمع وبالصحة المجتمعية، من خلال مثل هذه الأنشطة.

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