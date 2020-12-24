5 بطولات في روزنامة دولية «فزاع لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الأخير لعام 2020 برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي أول من أمس، خطة العام الجديد 2021، والتي تشتمل على العديد من البرامج الرياضية والثقافية والمجتمعية وصولاً إلى المراد بعد التحديات التي واجهت رياضة «أصحاب الهمم» في العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس الإدارة، وحريز المر بن حريز، ومنى بن حماد، وحسن المزروعي أعضاء المجلس، وماجد العصيمي المدير التنفيذي.

تمكين

بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم باتت محط أنظار العالم ورقماً مهماً في الخريطة العالمية وتنطلق في السادس من فبراير من العام المقبل متضمنة 5 بطولات أولها في ألعاب القوى «الجائزة الكبرى» تعقبها القوس والسهم في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، على أن تقام بطولة الريشة الطائرة يوم 29 مارس المقبل تليها رفعات القوة «كأس العالم» يوم 13 يونيو، فيما يختتم هذا الحدث العالمي المهم ببطولة البوتشيا التي تقام يوم 13 نوفمبر من العام 2021، إضافة إلى مشاركات فرق النادي المختلفة في الموسم المحلي من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال المواسم الماضية، وخصوصاً أن النادي وضع الخطط الخاصة باستعادة اللاعبين لجاهزيتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بعد أن تسببت «الجائحة» في تأجيل عدد من البطولات المحلية وكذلك المحطات الأخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

فيما تعزز البرامج الثقافية والمجتمعية قدرات «أصحاب الهمم» بتمكينهم وتنمية مهاراتهم والتواصل المستمر مع أسرهم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة على الصعد كافة.

شكر

ووجه المجلس الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم لتجاوز تحديات مرحلة جائحة «كورونا».

كما وجه المجلس الشكر إلى شركاء النادي والرعاة الاستراتيجيين والشركات والمؤسسات، والذين سيكون لهم بصمتهم أيضاً في العام الجديد.

كما اطلع الاجتماع على برنامج إعداد لاعبي النادي النخبة الذين سيمثلون الدولة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية بقيادة البطل البارالمبي محمد خميس، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية «طوكيو» أغسطس من العام المقبل.

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