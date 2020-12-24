رونالدو يتصدّر المشهد في مؤتمر دبي الرياضي الدولي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يتصدّر كريستيانو رونالدو نجم الكرة الكرة العالمية وقائد منتخب البرتغال وهداف يوفنتوس والدوري الإيطالي المشهد من جديد في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، حيث سيكون النجم الذي حطم العديد من الأرقام القياسية العالمية في صدارة المتحدثين في المؤتمر الذي سيقام الأحد المقبل بفندق أرماني في «برج خليفة» تحت عنوان «كرة القدم في القمة»، يعقبه حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» حيث يتنافس كريستيانو رونالدو للفوز بلقب جديد في هذه الجائزة العالمية المرموقة.

ويرتبط أسطورة الكرة البرتغالية والعالمية بعلاقة وطيدة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، حيث سبق أن شارك في مناسبات عديدة منذ نسخة عام 2011 متحدثاً في جلسة مشتركة جمعته مع النجم الإيطالي ديل بيرو، وشارك في النسخة الثامنة في عام 2013 متحدثاً في جلسة جمعته مع عدد من الأطفال من أصحاب الهمم، كما حضر مع ريال مدريد في عام 2014 لاستلام جوائز غلوب سوكر لأفضل لاعب وأفضل ناد، وشارك في 2018 كمتحدث في جلسة استثنائية جمعته مع النجم البرازيلي رونالدو قبل أن يعود ويتحدث في جلسة استثنائية عن مسيرته وأسرار تألقه في العام الماضي.

نموذج عالمي

ويمثل كريستيانو رونالدو نموذجاً عالمياً مدهشاً في كيفية البقاء في القمة والمنافسة على جميع الألقاب رغم التقدم في العمر وقوة المنافسة في مختلف البطولات، ويعد الأفضل في الحديث عن موضوع يرتبط بشعار المؤتمر لهذا العام وهو «كرة القدم في القمة»، حيث سيتحدث عن سر البقاء في القمة على المستوى الفردي وكذلك العمل الجماعي الرائع الذي يقوم به مع زملائه في الفريق مهما كانت هويتهم وتجاربهم الكروية، حيث يلعب رونالدو دور القائد في الملعب والمحفز للاعبين إلى جانب دوره في بناء وإنهاء الهجمات وتحقيق الانتصارات.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى دبي استعداداً للمشاركة في المؤتمر وحضور حفل جوائز «دبي غلوب سوكر» في تأكيد على مكانة المؤتمر والجائزة وحرصه على التواجد في دبي كل عام ولقاء المسؤولين والمختصين بكرة القدم إلى جانب الاستمتاع بإجازة رائعة مع عائلته في ربوع دبي ومختلف المناطق السياحية في البر والبحر وفي وسط المدينة أو قلب الصحراء، حيث سترتبط زيارة رونالدو الحالية مع حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تقدم لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة وجميع الزائرين من مختلف دول العالم الفرصة للتعرف على جمال مناطق الدولة التي تضم تنوعاً رائعاً بين أسلوب الحياة العصرية الحديثة وبين التراث العريق الجميل، وكذلك بين جمال المدن وتفرد منشآتها السياحية وتخطيط شوارعها ومناطقها المختلفة، وجمال الطبيعة الصحراوية والجبلية التي تضمها وجهود أبنائها لتحويل جميع المناطق إلى واجهات جذب سياحي رائعة.

لقاء النجوم

ويتطلع جمهور الكرة في الدولة والعالم لمشاهدة كريستيانو رونالدو والهداف البولندي الشهير ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ في مكان واحد، حيث نجح مجلس دبي الرياضي في الجمع بين النجمين الكبيرين في مكان واحد وحدث واحد هو مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر»، كما سيكون إلى جوارهما نجوم آخرون سيحضرون المؤتمر والحفل وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقاً.

تنظيم

ينظم مجلس دبي الرياضي المؤتمر وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر» في «برج خليفة» بحضور قيادات الرياضة وصنّاع القرار ونجوم كرة القدم من داخل وخارج الدولة وممثلي الأندية المرشحة لألقاب الجائزة وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسيبث الحدث عبر قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين.

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