فوز شباب الأهلي والوصل والجزيرة في دوري السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حقق فريق السلة في نادي شباب الأهلي فوزاً مستحقاً على مضيفه الشارقة «78 ـــــــ 69» لحساب الجولة العاشرة والختامية للدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام لمرحلة الرجال، كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الأولى ذاتها فوز الوصل على مستضيفه النصر بنتيجة «109 ــــــ 100»، فيما أقيمت مباراة واحدة لحساب المجموعة الثانية، نجح خلالها الجزيرة في الفوز على ضيفه العين «71 ـــــــ 62».

وبنتائج ختام الدور التمهيدي، انتزعت فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر بطاقات التأهل المباشر عن مجموعتهم الأولى إلى الدور ربع النهائي للبطولة، فيما فرض على البطائح والوصل اللذين أنهيا التمهيدي بالمركزين الرابع والخامس، خوض دور تكميلي ينطلق الأسبوع المقبل، يجمعهما مع الجزيرة والعين، اللذين أنهيا بدورهما التمهيدي كونهما رابع وخامس المجموعة الثانية، وسيتحدد من خلال «التكميلي» هوية الفريقين المكملين لأضلاع دور الثمانية.

وانتزعت فرق الوحدة والظفرة وبني ياس، بطاقات التأهل المباشر للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية، بعد أن ضمن الوحدة السبت الماضي المركز الأول برصيد 15 نقطة.

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