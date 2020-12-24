«فزاع للصيد بالصقور» جاهزة للانطلاق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إكمال كافة الترتيبات والتجهيزات ترقباً لانطلاق بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح) التي تقام بالفترة من 2 إلى 16 يناير في منطقة الروية بدبي، وتعد الحدث الرئيسي الأول لرياضات الصيد بالصقور، ومقصداً سنوياً لأفضل الصقارين ونخبة الطيور التي تتنافس بحثاً عن الفوز بأكبر وأغلى الأشواط.

وبحسب البرنامج الزمني المعتمد للبطولة، ستقام من 2 إلى 5 يناير المقبل أشواط «الشيوخ»- فرخ وجرناس لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة، وتقام من 6 إلى 9 يناير أشواط العامة مفتوح وملاك وفخر وجرناس لفئات جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة.

كما تقام يومي 10 و11 يناير، منافسات الجولات الأولى من دوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي انطلق العام الماضي، وحقق نجاحاً بارزاً حتى رسّخ موقعه في روزنامة الفعاليات السنوية لرياضة الصيد بالصقور.

نجاحات

أكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النسخة المقبلة ستكون استثنائية من حيث قوة المنافسات ومستوى المشاركين إلى جانب الإجراءات التي تطبقها اللجنة المنظمة من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع في ضوء جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وهو ما جعلنا نقوم بتحضيرات خاصة، ونسعى أن تواصل البطولة حصد النجاحات التي حصدتها في السنوات الماضية وجعلت منها وجهة لنخبة الصقارين الباحثين عن التفوق في أشواط نتوقع أن تكون قوية وذات مستويات متقاربة.

كما وجهت، الدعوة لجميع الراغبين بالمشاركة بضرورة إتمام إجراءات التسجيل، وأن أبواب اللجنة المنظمة مفتوحة أمام الجميع لتذليل كل العقبات والاستماع للآراء، والعمل على مواصلة تطوير الحدث بمختلف تفاصيله من خلال الإضافات التي يتم الحرص على تقديمها في كل نسخة.

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