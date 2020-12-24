راشد وبطي.. تألق في «القدرة»وعلى مضامير الدراجات والجري

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

استثمر فرسان رياضة القدرة والتحمل الفترة الماضية، في المشاركة في العديد من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب وأبرزها رياضة الدراجات الهوائية والجري، ويعتبر راشد البلوشي وبطي النعيمي مثالين حيين لهذه الشعلة من النشاط بعد تتويج جهودهما في إحراز العديد من الألقاب خارج ميادين الفروسية عموماً ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

وأثبت راشد البلوشي تألقه على مضامير الدراجات بعد أن حقق أخيراً لقب سباق الدراجات الهوائية الجبلية للهواة، ضمن النسخة الخامسة من بطولة سيح السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، وتوج بالمركز الأول قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:06:37 ساعة، وجاء فوز راشد بعد مرور نحو أسبوعين على تتويجه في منافسات النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، في سباق الهواة المواطنين لمسافة 127 كلم في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم، حيث احتفظ دراج «تريك إم 7»، بلقب فئة الهواة، وقطع مسافة السباق في 3.09.30 ساعات.

ويعتبر بطي النعيمي أحد الفرسان المميزين واستطاع أن ينقل من ميادين الفروسية إلى الألعاب والرياضات الأخرى منها الماراثون وسباقات الجري التي يشارك فيها، حيث نجح هذا الصيف في الفوز بلقب أول سباق للجري الثلجي في منطقة الشرق الأوسط، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في دبي واستطاع الفوز في زمن قدره 17:36 دقيقة متفوقاً على العديد من الأبطال والعدائين.

وتألق بطي النعيمي في مشاركته «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية»، السباق الأول من نوعه الذي نظمته شركة «فت جروب»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الطبيعية في نوفمبر الماضي، وامتد لمسافة 5 كيلومترات فوق الكثبان الرملية، حيث حل وصيفاً للسباق في فئة المحترفين بفارق 45 ثانية فقط عن صاحب المركز الأول محمد الحساني بالمركز الأول في فئة المحترفين، بعد إنهائه سباق 5 كيلومترات على الرمال الناعمة، في زمن قدره 25 دقيقة و4 ثوانٍ، ليتغلب على مواطنه الإماراتي بطي النعيمي، بفارق 45 ثانية، ليأتي بطي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 25:49 دقيقة.

وشارك بطي في العديد من الماراثونات في السنوات الماضية منها ماراثون «أدنوك أبوظبي»، حيث حاز بطي النعيمي على صدارة سباق 42 كيلومتراً في عام 2018 إضافة إلى العديد من السباقات الأخرى.

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