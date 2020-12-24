تعاون إماراتي سعودي لتطوير «القوس والسهم»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، والاتحاد السعودي للسهام عن تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل التعاون والشراكات بين الجهتين، والسعي للمضي قدماً في مشروع نشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية، التي تخطو خطوات واعدة في البلدين تطلعاً نحو آفاق واسعة لحصد الإنجازات والتفوق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، بين حسن المزروعي الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، وفريق العمل بالاتحاد، وبكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام وفريق العمل بالاتحاد.

وجاء الاجتماع ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحادين، وتبادل الخبرات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة لهذه الرياضة، والسير وفق الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إعداد أبطال أولمبيين ومنتخبات قادرة على المنافسة على المدى الطويل.

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