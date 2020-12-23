الشارقة يتصدر أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

واصل العين مطاردة صدارة الشارقة لدوري رجال اليد، بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة رغم تعادله مع شباب الأهلي 23/23، ليستمر فرسان دبي بمركزه الخامس عند 15 نقطة.

ويحسب للشارقة صدارته للبطولة برصيد 18 نقطة، تمثل العلامة الكاملة عقب فوزه المستحق على فريق النصر، ليتراجع النصر للمركز الرابع برصيد 15 بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الخامس، وواصل مليحة عروضه الجيدة وضعته ضمن أندية المقدمة بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة منحته المركز الثالث، عقب فوزه على الوصل والذي عاد للتعثر وفقدان النقاط ليتوقف رصيده عند 13 نقطة وبالمركز السادس، في ختام الجولة السابعة للبطولة.

وستدخل المنافسة في مرحلة التوقف الإجباري لـ 44 يوماً، جراء إتاحة الفرصة للمحترفين الأجانب الالتحاق بمنتخبات بلادهم، والمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 31 يناير المقبل.

وبالنسبة للمنطقة الوسطى والقاع فقد قفز فريق من المركز العاشر إلى المركز السابع رافعاً رصيده إلى النقطة العاشرة عقب فوزه على جاره فريق بني ياس 21/19، ليستمر السماوي بمركزة الأخير برصيد 7 نقاط ولم يتذوق حلاوة الفوز حتى الآن، وليبقى الجزيرة والظفرة في مركزيهما الثامن والتاسع برصيد 9 و8 نقاط على التوالي، بانتظار نتيجة مباراتهما في ختام الجولة، والتي لعبت في ساعة متأخرة من مساء أمس، وليحتل دبا الحصن المركز العاشر برصيد ثماني نقاط، بفارق النقطتين عن بني ياس متذيّل الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز