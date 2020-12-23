تعاون بين «الوطنية لمكافحة المنشطات» و«الخليج الطبية»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

وقّعت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج الطبية في مقر الجامعة في عجمان، بهدف التعاون لتحقيق الهدف المشترك في جعل القطاع الرياضي بيئة خالية من المنشطات، وذلك ضمن خطط اللجنة الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الوطنية لتطوير منظومة العمل وتبادل الخبرات وإعداد الكوادر.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب اللجنة، فيصل حاجي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والأعضاء الدكتورة أسماء النعيمي، الدكتور مطر النيادي، بينما حضر من جامعة الخليج الطبية، مدير الجامعة البروفيسور حسام حمدي، ونائب مدير الجامعة في شؤون الجودة والتعاون الدولي البروفيسور شريف خليفة.

وتشمل اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها عددا من البنود، منها تقديم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات دورات علمية للطلبة في كلية الصيدلة في الجامعة في مجال مكافحة المنشطات وتعزيز البحوث العلمية وتبادل الخبرات، إلى جانب إعداد كوادر من الطلاب قادرة على التعامل مع فحوصات المنشطات والقيام بها.

من جانبه، قدم فيصل حاجي الشكر إلى جامعة الخليج على توقيع اتفاقية التعاون، وقال إنها تفتح الباب أمام الجانبين إلى تعزيز التعاون بما يخدم الجهود الرامي لمكافحة المنشطات في أوساط الرياضيين.

وعلى هامش الاتفاقية حصل طلاب الجامعة على فرصة القاء نظرة على «الباص المتجول» الخاص بإجراء فحص المنشطات للرياضيين في المنافسات التي تقام في المناطق المفتوحة، ويساعد «الباص المتجول» في كسب الوقت خاصة أنه يلبي معايير اللجنة الدولية، ويتكون منطقتي الانتظار الفحص وهو مجهز بجميع المعدات اللازمة لتقديم الخدمات في جميع البطولات التي تستضيفها الدولة.

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