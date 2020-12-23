نادي دبي لأصحاب الهمم يعتمد خطة 2021

المصدر: وام

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم في اجتماعه الأخير لعام 2020 الذي عقده عن بعد برئاسة ثاني جمعة بالرقاد خطة العام الجديد 2021 والتي تشمل العديد من البرامج الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وتشتمل الخطة الرياضية على بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم التي باتت محط أنظار العالم ورقما مهما في الخريطة العالمية والتي تنطلق في السادس من فبراير المقبل بألعاب القوى " الجائزة الكبرى" تعقبها القوس والسهم في الحادي والعشرين من الشهر نفسه على أن تقام بطولة الريشة الطائرة يوم 29 مارس المقبل تليها رفعات القوة " كأس العالم" يوم 13 يونيو فيما يختتم هذا الحدث العالمي المهم ببطولة البوتشيا التي تقام يوم 13 نوفمبر 2021.

كما تشتمل أيضا على مشاركات فرق النادي المختلفة في الموسم المحلي من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال المواسم الماضية وخصوصا أن النادي وضع الخطط الكفيلة الخاصة باستعادة اللاعبين لجاهزيتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ووجه المجلس الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم لتجاوز تحديات جائحة" كورونا" كما وجه الشكر إلى شركاء النادي والرعاة الاستراتيجيين والشركات والمؤسسات والذين سيكون لهم بصمتهم أيضا في العام الجديد.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على برنامج إعداد لاعبي النادي النخبة الذين سيمثلون الدولة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية" بقيادة البطل البارالمبي محمد خميس والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو أغسطس المقبل.

حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس الإدارة وحريز المر بن حريز ومنى بن حماد وحسن المزروعي أعضاء المجلس وماجد العصيمي المدير التنفيذي.

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