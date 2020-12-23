اتحاد الكاراتيه الإماراتي يعتمد جدول مسابقات الموسم الرياضي 2020 - 2021

المصدر: وام

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه جدول مسابقات الموسم الرياضي 2020 – 2021 خلال الاجتماع الذي عقده "عن بعد" برئاسة المهندس مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس راشد عبد المجيد آل علي الأمين العام وحميد شامس الأمين العام المساعد ومحمد حربوك الشحي المدير المالي ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة ببدء النشاط الرياضي مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتقرر فتح باب القيد والتسجيل للموسم الرياضي 2020- 2021 منذ بداية الأسبوع الجاري ولمدة شهر للفئة العمرية من 13 سنة فما فوق ، كما تم تكليف جابر الزعابي مدير المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع مدربي المنتخبات باختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في الدورة الخليجية الثالثة بالكويت في الفترة من الأول وحتى 7 مارس 2021 مع استيفاء كافة الاستمارات المطلوبة للمشاركة.

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