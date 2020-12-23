حمدان بن محمد يشهد تحديات «اللقايا» بالمرموم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، سيطرة هجن العاصفة على التحديات الرئيسة لسن اللقايا، وأقيم السباق على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كلم، وقاد المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية»، إلى قمة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول، وذلك في زمن قدره 7:30:5 دقائق، فيما جاءت «الشاهينية» بذات الشعار باللونين الأبيض والأسود، على صدارة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات، وسجلت توقيتاً بلغ 7:38:4 دقائق.

وكان التألق في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة، والذي تمكن من الوصول إلى خط النهاية قبل منافسيه، في زمن بلغ 7:30:3 دقائق، أما «شاهين» الآخر لهجن العاصفة، فقد ظفر بناموس اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الثالث، بتحقيقه توقيتاً قدره 7:36:9 دقائق.

احتاجت «منحاف» المملوكة لمبارك حمد العود العامري، لزمن قدره 7:38:0 دقائق، لتقطع رحلة خمسة كيلومترات، وتهدي مالكها ناموس الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، في افتتاح أشواط سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت في الفترة الصباحية على مدار خمسة وعشرين شوطاً. واستحق سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي، ناموس الثنايا البكار المحليات، بعد أن قدم «االظبي» على القمة، في توقيت قدره 7:36:9 دقائق.

وتألق شعار عاطف عطية حسن القرشي، من خلال الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، والذي فاز بناموسه «ما يهاب»، بزمن بلغ 7:36:01 دقائق، وذهب الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، إلى شعار سعيد راشد سعيد العويسي، والذي قاد «مسرف» للصدارة، في توقيت قدره 7:36:9 دقائق.

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