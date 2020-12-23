يوسف ميرزا بطل سباق السلم الجبلي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

توّج يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات بطلاً للسباق الجبلي ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي أقيمت مساء أمس، تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ووسط محمية المرموم. وتوج يوسف ميرزا بلقب المحترفين، بعدما قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:05:57 ساعة، وجاء ثانياً ماجد عبد الرحيم البلوشي بزمن 1:06:37 ساعة، وثالثاً محمد المنصوري بزمن 1:09:24 ساعة.

ونال راشد البلوشي المركز الأول في فئة الهواة، قاطعاً المسافة بزمن وقدره 1:06:37 ساعة، وبالمركز الثاني خالد معيوف بزمن 1:09:51 ساعة، وبالمركز الثالث طارق عبيد بزمن 1:13:18 ساعة وأعلنت اللجنة المنظمة أن السباق الحالي يعد نسخة تجريبية ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

جاء السباق مثيرا وبلغ التنافس أعلى درجاته، حيث قدم المشاركون الذين بلغ عددهم 150 مشاركاً إماراتياً بينهم 131 هاوياً و19 محترفاً.

نجاح

ووفرت اللجنة المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وعضوية: ماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجيستية، كافة مقومات النجاح للحدث ومن بينها «قرية السلم»، وهي القرية الرياضية المتكاملة التي شهدت نقطة الانطلاق والختام وضمت أجنحة الشركات والفرق المشاركة، إضافة إلى الاستوديوهات الإعلامية، كما تم تصميم مسار السباق بحيث يتيح للمشاهدين في القرية متابعة المتسابقين أثناء مرورهم بجوار القرية لعدة مرات.فيما حضر المنافسات منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، الذي أعطى إشارة الانطلاق للمتسابقين عند خط البداية.

توجيهات

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتوجيهات سموه بتنظيم السباقات ورعايته الكريمة للحدث والمشاركين، ودعم سموه لرياضة الدراجات الهوائية

كما أشاد الفلاسي بأداء المشاركين وعبر عن إعجابه بالمستويات التي قدموها، مؤكداً تحقيق السباق أهدافه ليكون فرصة لعشاق هذا النوع من الدراجات لتطوير مستوياتهم وخوض تجربة لا تنسى.

شكر

من جهته، رفع يوسف ميرزا بطل السباق الجبلي أسمى عبارات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على رعايته الكريمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية وتوجيهات سموه بإطلاق هذا السباق الفريد من نوعه في منطقة رائعة وجميلة، مشيرا إلى أن معدل السرعة عالياً رغم أن الطريق فيه مسارات رملية طويلة.

تستمر منافسات النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية خلال شهر يناير المقبل، وذلك بإقامة سباق السيدات الإماراتيات الهواة يوم 11 يناير المقبل، يليه سباق فئة المحترفين «النخبة» يوم 12 يناير المقبل، ويشمل جنسيات المواطنين والأجانب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي بواقع 10 مشاركين من كل دولة بمجموع 80 متسابقاً، وسيكون الختام في 25 يناير المقبل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز