النصر يضم «الريشة الطائرة» إلى ألعاب النادي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قررت إدارة الألعاب الرياضية في نادي النصر إدراج لعبة الريشة الطائرة ضمن الألعاب الرياضية في النادي، ليصبح نادي النصر من أكثر الأندية الرياضية الوطنية على مستوى الدولة احتضاناً للألعاب الرياضية.

وكانت إدارة الألعاب ممثلة في أحمد الجناحي، المدير التنفيذي بشركة النصر للألعاب الرياضية قد وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحادين الدولي والأسيوي للريشة الطائرة، ومع لجنة الريشة الطائرة برئاسة غازي المدني عضو الاتحاد الدولي ورئيس لجنة القوانين والتشريعات بالاتحاد الآسيوي أول من أمس بمقتضاها تقوم اللجنة الفنية بلجنة الريشة الطائرة بالإشراف الفني على اللعبة بالنادي مع توفير كافة الأدوات الخاصة باللعبة، والعمل مع إدارة النادي في تكوين فريق على مستوى عال من الكفاءة يمثل النادي في كافة البطولات الرسمية المحلية والدولية المقبلة.

وأكد غازي المدني رئيس لجنة الريشة الطائرة اعتزازه وتقديره لكل الجهود المبذولة من قبل الإدارة النصراوية لدعم مسيرة اللعبة وتكوين فريق باسم النادي هو الأول من نوعه على مستوى كل أندية الدولة، مضيفاً بأنه قد بدأت بالفعل التدريبات في النادي وبدأ تكوين فريق يضم قرابة 15 لاعبة اغلبهن من اللاعبات المواطنات الواعدات. من جانبه، أكد أحمد الجناحي، دعم إدارة النادي الكبير لفريق الريشة الطائرة بالنادي وتوفير كل الإمكانيات التي تجعل منه فريقاً مميزاً يليق بتمثيل النادي محلياً ودولياً.

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