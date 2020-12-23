سباق «ألترا ماراثون المرموم» مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد محمية المرموم الطبيعية الخلابة لاستضافة سباق «ألترا ماراثون المرموم» الذي يعد أقوى سباق جري صحراوي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة فت جروب الشرق الأوسط في الـ5 من مارس المقبل، بالتعاون مع بلدية دبي.ويمتد السباق في فئة المحترفين من عمر 18 سنة فما فوق لمسافة 50 كيلومتراً، ويساهم في الترويج السياحي لمحمية المرموم كواحدة من أفضل الوجهات السياحية.

كما يسعى مجلس دبي الرياضي إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة نشط بدنياً، من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وتشجيع هذه المؤسسات على الانضمام إلى مبادراته المجتمعية.

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