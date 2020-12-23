«الدراجات» يعتمد قوائم المنتخبات الوطنية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية قوائم منتخبات الرجال والشباب تحت 23 سنة والسيدات، استعداداً للاستحقاقات الدولية الرسمية المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في مقر الاتحاد بالشارقة برئاسة منصور جمعة بوعصيبه رئيس المجلس وبحضور كل الأعضاء.

ضمت قائمة منتخب الرجال 10 دراجين تقدمها نجم المنتخب المحترف يوسف ميرزا، محمد المنصوري، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف الكعبي، محمد المروي، ناصر المعمري، طلال البلوشي، محمد الغافري، وخالد معيوف.

فيما ضمت قائمة منتخب الإناث 10 لاعبات هن: صفية الصايغ، شيخة عيسى، فاطمة مبارك، مروة سلمان، زهرة حسين، مزنة المرزوقي، هدى حسين، علياء الجسمي، ومريم إبراهيم.

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