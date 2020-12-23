الإسكندرية تستضيف بطولة الرجبي السادسة

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي على تثبيت إقامة البطولة السادسة للرجال، والأولى للسيدات بمدينة الإسكندرية المصرية، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير المقبل، بمشاركة الإمارات ومصر ولبنان وتونس والعراق وسوريا في فئتي (رجال وسيدات) والسودان وفلسطين وليبيا (رجال). جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد بنظام تقنية الفيديو (لاتصال عن بعد) برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي.

كما رحب الظالعي بالمشاركين، وأعرب عن سعادته بإقامة الاجتماع، وبالحضور الكبير من المسؤولين عن اللعبة بالوطن العربي، متمنياً للجميع موفور الصحة وللعبة مزيداً من الازدهار.

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