فحص «كورونا» يؤجل انتخاب اتحاد السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم )

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الجديد لدورة 2020 - 2024 إلى الاثنين المقبل بدلاً عن يوم غد الخميس، استناداً لخطاب الهيئة العامة للرياضة الخاص بأخذ إجراءات احترازية إضافية بوجوب إجراء فحص طبي «PCR» لممثلي الأندية وجميع الحاضرين على ألا تزيد مدته على (96) ساعة قبل موعد الاجتماع، وحث جميع الحاضرين على تثبيت برنامج الحصن للمتابعة الصحية ولسلامة جميع الحاضرين، ويقام الاجتماع في فندق انتركونتننتال فيستفال سيتي، وسيتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بعد أن فاز بالتزكية اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بمنصب رئيس الاتحاد.

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