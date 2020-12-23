رونالدو يتصدّر تصويت الجمهور في «دبي غلوب سوكر»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تصدر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، ونادي يوفنتوس، قائمتي أفضل لاعب لعام 2020، ولاعب القرن، حسب تصويت الجمهور لاختيار الفائزين في جائزة «دبي غلوب سوكر»، الذين سيتم الإعلان عنهم رسمياً، الأحد المقبل، خلال الاحتفالية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي و«دبي غلوب سوكر» بفندق أرماني في «برج خليفة».

وتصدر «الدون» قائمة لاعب العام 2020 بنسبة 42% من الأصوات مقابل 38% للبولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ وبطل أوروبا، ثم 20% لميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، كما تصدر كريستيانو رونالدو قائمة لاعب القرن (الفترة من 2001 وحتى 2020) بنسبة 38% في حين حصل ليونيل ميسي على 24% من الأصوات فيما حصل نجم مصر والعرب محمد صلاح على نسبة 23% والنجم البرازيلي السابق رونالدينيو على نسبة 14%.

واختتمت منتصف ليلة 21 ديسمبر الجاري المرحلة الثانية من تصويت الجمهور، التي تقام بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تمثل جزءاً مهماً من مرحلة اختيار الفائزين، حيث ستشمل لاحقاً تصويت لجنة التحكيم الرسمية.

قائمة

واختار أكثر من 8 ملايين مشجع القائمة النهائية التي تضم آخر 3 متنافسين من أصل 10 مرشحين في كل فئة، ثم شهدت المرحلة الثانية لتصويت الجمهور، مشاركة أكثر من 13 مليون مشجع اختاروا ترتيب نجومهم المفضلين في اللعب والتدريب وأنديتهم المفضلة لعام 2020 وللقرن (الفترة من 2001 وحتى 2020).

وتمثل أصوات الجمهور نسبة 40% من النتيجة النهائية، حيث يشارك أعضاء لجنة التحكيم في منح أصواتهم للفائزين في كل فئة، وتمثل اختيارات لجنة التحكيم 60% من وزن التصويت وتحديد النتيجة النهائية للفائزين، الذين سيتم تكريمهم في دبي بشكل مباشر وبحضورهم إلى الحفل، وبالتالي فإن القائمة الحالية تمثل اختيار الجمهور، وقد تشهدت تغييرات في الترتيب وأسماء الفائزين بعد حساب نتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم الدولية.

وتصدر بايرن ميونيخ قائمة أفضل نادي للعام 2020 بنسبة 44% من الأصوات في حين حصل ليفربول على نسبة 33% وريال مدريد على نسبة 23%، لكن ريال مدريد تصدر قائمة نادي القرن بنسبة 36%، وحل الأهلي المصري بالمركز الثاني بنسبة 32%، يليه برشلونة بالمركز الثالث بنسبة 18% ثم بايرن ميونيخ الألماني بنسبة 14 % من أصوات الجمهور، بانتظار نتيجة تصويت لجنة التحكيم.

صراع

تصدر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اختيارات الجمهور للفوز بلقب مدرب العام بنسبة 49%، متقدماً على مواطنه هانز ديتر فليك مدرب بايرن ميونيخ بطل الخماسية المحلية والأوروبية، الذي حصل على 46%، فيما نال المدرب الإيطالي جاسبريني مدرب اتلانتا نسبة 5 % من الأصوات.

وتقدم الإسباني بيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ والمدرب الحالي لمانشستر سيتي في صدارة فئة مدرب القرن (الفترة من 2001 وحتى 2020) بنسبة 34%، يليه النجم الفرنسي زين الدين زيدان بنسبة 30%، ثم الأسكتلندي اليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد بنسبة 27 %، وأخيراً البرتغالي جوزيه مورينيو بنسبة 8%.

وفي الفئة الأخيرة تصدر البرتغالي الشهير خورخي مينديز قائمة أفضل وكيل لاعبين في القرن بنسبة 66%، متقدماً على الوكيل الهولندي مينو رايولا الذي حصل على نسبة 22%، ثم الوكيل الإيطالي جيوفاني برانشيني بنسبة 13%.

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