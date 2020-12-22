بالفيديو.. تنافس قوي بين نجمين عالميين في تحدي موانئ دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت موانئ دبي العالمية، بالشراكة مع دانييل ريتشاردو، سائق الفورمولا1، بتنظيم تحدٍ متميز يضم اثنين من أبرز الرياضيين في العالم.



وقد ألهب هذا التحدي الكثير المشاعر الحماسية عندما احتدمت المنافسة بين إيان بولتر، السفير العالمي لموانئ دبي العالمية، وإستيبان أوكون، سائق فريق موانئ دبي العالمية رينو للفورمولا1 بعد خوضهما بطولة الجولة العالمية لموانئ دبي العالمية وبطولة أبوظبي للجائزة الكبرى على التوالي، حيث تنافسا على حلبة دبي أوتودروم للكارتنغ.



وقام بتنظيم السباق دانييل ريتشاردو، زميل أوكون في الفريق، حيث خاض النجمان سباقاً مؤلفاً من ثلاث جولات على مسار "أوتودروم غو كارت"، وكان عليهما الانتقال من قيادة السيارة إلى قيادة عربة الجولف، ومن ثم إيداع كرة الجولف في الحفرة بضربة واحدة من أجل الفوز بالتحدي.



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