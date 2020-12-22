أقوى سباق جري صحراوي يعود لمحمية المرموم مجددا في مارس القادم

المصدر: وام

تستضيف محمية المرموم الطبيعية سباق "ألترا ماراثون المرموم" الذي يعد أقوى سباق جري صحراوي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة فت جروب الشرق الأوسط يوم الجمعة 5 مارس 2021 وذلك بالتعاون مع بلدية دبي.

ويمتد السباق في فئة المحترفين من عمر 18 سنة فما فوق لمسافة 50 كيلومترا على الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها ويساهم السباق في الترويج السياحي لمحمية المرموم كواحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقرا للرياضات الصحراوية الرائدة من خلال مشاركة الرياضيين الدوليين من مختلف قارات العالم كما تتاح المشاركة في السباق للرجال والنساء كما يمكن للهواة المشاركة في الفئة المفتوحة من عمر 15 سنة فما فوق والتي يكون فيها التنافس على مسافتي 5 و10 كيلومترات.

وقال دانيل بورنفنتشر مدير السباق في "ت جروب " كون سباق ألتراماراثون المرموم لمسافة 50 كم سباقا مليئا بالتحديات حيث سيختبر قدرة المشاركين على التحمل على الصعيدين العقلي والجسدي بالإضافة إلى اختبار القوة والشجاعة لاستكمال السباق إلى نهايته، وبعد النجاح الكبير الذي حققه سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية وبناء على الطلب المتزايد من العدائين لخوض تجربة التنافس الصعب على الرمال أضفنا مسافات أقصر في الألترا ماراثون هي الـ 10 كيلومترات و 5 كيلومترات لتشجيع العديد من العدائين الذين يرغبون في تجربة تحدي سباق الصحراء ويجمع هذا الحدث بين كافة الفئات البدنية من العدائين في مجتمع الجري المتنامي سواء من المحترفين أو المتسابقين الهواة.

وسيحظى المشاركون في السباق بتجربة فريدة من نوعها لاكتشاف جمال المحمية الصحراوية والتعرف على معالم التراث الإماراتي من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري الموجود في المحمية والذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي.

وتعد محمية المرموم الصحراوية أكبر مشروع لمحمية طبيعية في العالم بمساحة تزيد عن 40 هكتارا من الشجيرات البكر حيث تضم أيضا 204 نوعا من الطيور المحلية و158 نوعا من الطيور المهاجرة والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض ويوجد فيها أيضا حيوان المها العربي والغزلان العربية وغزال الصحراء والثعالب والقطط البرية أيضا.

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