علي عتيق: 7 أهداف تُحقق البناء والتطوير للسلة الإماراتية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قدم علي عتيق عضو مجلس إدارة اتحاد السلة ونادي شباب الأهلي السابق، وأحد القيادات الرياضية التي ارتبطت باللعبة منذ أن كان لاعباً، رؤيته لتحقيق التطور للعبة في الفترة المقبلة التي تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة السلة لدورة 2020-2024، وأوضح عتيق في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» أن إعادة بناء وتطوير كرة السلة يتحقق من خلال 7 أهداف حددها وشرح تفاصيلها وهي:

1- الارتقاء باللعبة ونشرها وتطويرها.

2- الاهتمام بالمواهب الرياضية الوطنية من أجهزة فنية وإدارية وتحكيمية.

3- تعزيز وتطوير قدرات المسؤولين في الاتحاد والاهتمام بإسهاماتهم.

4- إعداد منتخبات قادرة على حصد البطولات.

5- دعم مشاركة العنصر النسائي.

6- استقطاب الرعاية الوطنية الداعمة لاتحاد السلة.

7- تطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير العالمية.

وأوضح عتيق، أن تحقيق هذه الأهداف يتم بتنسيق الجهود من خلال التعاون مع الاتحادات النوعية ودعوة مسؤولي اللعبة في الأندية وكافة أطرافها لاجتماعات دورية مع المسؤولين في الاتحاد لمناقشة كل ما يخص اللعبة من إيجابيات وسلبيات حتى لا تكون حركة التطوير بمنأى عن المعنيين الحقيقيين بها واستقطاب المواهب المواطنة من أصحاب الكفاءات والخبرة في المجال الرياضي الفني والإداري والتحكيمي وتقديم الدعم اللازم لهم لما فيه مصلحة اللعبة وتطويرها وتفعيل دور المسؤولين في الاتحاد وتطوير قدراتهم ليتمكن الجميع من المشاركة في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الاتحاد وفق الخطة التشغيلية.

إلى جانب صوغ برنامج عمل للمنتخبات الوطنية يمتد على أربع سنوات في جميع الاستحقاقات القادمة ووضع الخطط والبرامج وتفعيلها لنشر وتطوير لعبة كرة السلة النسائية والارتقاء بالكوادر الوطنية لخدمة الرياضة النسائية وربط العلاقة والمصالح المزدوجة بين الاتحاد، والقطاع الخاص، وتقديم الضمانات للعوائد لخلق شراكات وطنية داعمة واستحداث وتنظيم بطولة لكرة السلة الشاطئية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة السلة وتطوير المسابقات ونظام البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد من خلال مشاركة الأندية في طرح مبادرات نوعية في هذا الشأن.

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