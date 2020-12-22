حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة في المرموم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء اليوم سيطرة هجن العاصفة على التحديات الرئيسية لسن اللقايا، وأقيم السباق على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كلم، وقاد المضمار المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي "الشاهينية" إلى قمة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول وذلك في زمن وقدره 7:30:5 دقائق، فيما جاءت "الشاهينية" بذات الشعار باللونين الأبيض والأسود على صدارة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات وسجلت توقيتاً بلغ 7:38:4 دقائق.

وكان التألق في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات من نصيب "شاهين" لهجن العاصفة والذي تمكن من الوصول إلى خط النهاية قبل منافسيه في زمن بلغ 7:30:3 دقائق، أما "شاهين" الآخر لهجن العاصفة فقد ظفر بناموس اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الثالث بتحقيقه توقيتاً وقدره 7:36:9 دقائق.

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