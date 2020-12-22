أولغا بطلة أوكرانيا تنضم إلى «دراجات شرطة دبي»

المصدر: دبي - وام

أعلن فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات انضمام أولغا شيك، بطلة أوكرانيا 3 مرات متتالية، والثانية على أوروبا، والمتأهلة لأولمبياد طوكيو وصاحبة أكثر من 150 ميدالية، إلى صفوفه ما يعزز قوة الفريق بالبطولات المقبلة، وأكدت أولغا شيك أنها ستعمل مع زملائها بروح الفريق الواحد، وستبذل قصارى جهدها لتحقيق نتائج متميزة للفريق، وأكد إبراهيم عباس مدير الفريق، أن أولغا ستدعم فريق شرطة دبي بطموح الحفاظ على الصدارة بجميع البطولات المحلية والدولية وأشار إلى أن الفريق ضم العديد من البطلات خلال الفترة الماضية.

وأكدت المدربة سماح خالد أن اأولغا إضافة كبيرة، خصوصاً وأن فريق الدراجات الهوائية بشرطة دبي بدأ يخطف الأنظار بنتائجه المميزة، ويحظى باهتمام معالي القائد العام لشرطة دبي، وتشجيعه للعاملين في شرطة دبي على ممارسة الرياضة بشكل منتظم ما كان له التأثير الإيجابي عليهم.

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