اتجاه لتعديل موعد ماراثون دبي

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

علم «البيان الرياضي»، بوجود اتجاه لتعديل موعد نسخة ماراثون دبي 2021 «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي»، لصعوبة إقامة الحدث في موعده المقرر في يناير المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة في العالم والإمارات، لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وكانت النسخة الماضية من ماراثون دبي، أقيمت 24 يناير 2020، وبمشاركة كبيرة، وصلت إلى 35 ألف مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، وهو ما يصعب من عملية تطبيق بروتوكول البطولات الرياضية، خاصة أن الحدث يقام في مسار مفتوح.

الجدير بالذكر، أن ماراثون دبي، انطلق لأول مرة عام 2000، وحقق شهرة عالمية واسعة، من خلال الأرقام القياسية، وحجم المشاركة التي حطمها المتسابقون خلال الحدث، ووفقاً للاتحاد الدولي لألعاب القوى، يندرج ماراثون دبي، على قائمة أقوى 10 سباقات ماراثون في العالم.

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