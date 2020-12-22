منتخب الجوجيتسو في «آسيوية الشاطئية» وألعاب الصالات بتايلاند

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

كشف اتحاد الجوجيتسو عن أن المنتخب سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية في الفترة من 2 إلى 10 أبريل 2021، قبل أن يتوجه إلى تايلاند للمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية من 21 إلى 30 مايو، وكانت آخر مشاركة دولية لأبطال المنتخب الوطني في نوفمبر 2019.

وأكد مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، أن المنتخب يهدف للمنافسة على الميداليات في جميع الفئات التي يشارك فيها بالبطولتين الكبيرتين.

من ناحية أخرى يشهد الموسم المحلي اعتماد نظام تصنيف فردي جديد للرياضيين ضمن 3 فئات عمرية (دون 16 سنة، ودون 18 سنة، والكبار فوق 18 سنة)، كما تم إضافة فئة السيدات لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو.

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