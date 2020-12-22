مباريات في دوري رجال اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يشهد دوري رجال اليد اليوم 5 مباريات ساخنة لحساب الجولة السابعة، في الأولى تشهد الصالة البنفسجية بدار الزين في السابعة مساءً موقعة من العيار الثقيل ينشد الزعيم وبعقر داره الفوز وحصد نقاط المباراة لاعتلاء القمة من ضيفه فريق شباب الأهلي، ويخوض العين المباراة برصيد 15 نقطة وضعه فارق الأهداف بمركز الوصافة عقب الشارقة المتصدر، وبنفس الوقت يمني شباب الأهلي النفس العودة من دار الزين بالفوز ليصبح على بعد خطوة من المتصدر لكونه يحمل بجعبته من الرصيد حالياً 13 نقطة.

والحال لم يختلف كثيراً عند فريق الشارقة المتصدر 15 نقطة وهو يتطلع للتفرد بالصدارة من بوابة النصر والعودة من القلعة الزرقاء بالفوز وحصد النقاط، وبنفس الوقت ينشد العميد النصر لاستعادة الصدارة التي فقدها بالجولة الماضية بخسارته أمام شباب الأهلي 31/24 ليتراجع للمركز الثالث برصيد 14 نقطة.

بدوره، يخوض الوصل وبعقر داره مباراته مع مليحة بطموح الفوز وخاصة بعد أن استعاد نغمته بالجولة الماضية أمام الوحدة 32/27 وضعته بالمركز السادس برصيد 12 نقطة، ويمني مليحة النفس بإحداث مفاجأة للوصل العودة لمعقله بفوز ليواصل مسيرته الناجحة حتى الآن والتي وضعته بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ويستقبل دبا الحصن الثامن برصيد 8 نقاط فريق الجزيرة السابع برصيد 9 نقاط والذي غاب عن الجولة الماضية، وتختتم الجولة بموقعة أبناء العاصمة والتي يستقبل خلالها فريق بني ياس الأخير 6 نقاط جاره فريق الوحدة العاشر قبل الأخير برصيد 7 نقاط في صراع للابتعاد عن القاع.

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