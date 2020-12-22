ختام بطولة الذيد الـ13 للرماية الهوائية

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

بنجاح كبير اختتم نادي الذيد الرياضي مساء أول من أمس في مقره منافسات بطولة اليوم الوطني 49 للرماية الهوائية الثالثة عشرة، التي أقيمت بإشراف اتحاد الرماية وذلك بعد أن شهدت منافسة كبيرة، حضر الختام كل من: سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وسالم الرفيسا عضو مجلس الإدارة بالنادي، والدكتور حمود خلف المدير التنفيذي، وسالم الجاري المدير الإداري.

كما شهد الحفل تكريم اللجنة المنظمة للبطولة لكل من: علي عبد الله الكتبي رئيس اللجنة، والحكام حسن محسن، ومعمر العلاف، وراشد مرخان، إضافة إلى أحمد العبودي سكرتير البطولة.

من جانبه، أشاد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، بنجاح البطولة والتي يحرص النادي على تنظيمها سنوياً بالتعاون مع اتحاد الرماية، موضحاً أن المشاركة والمنافسة خلقت جوًا من التفاعل المميز بين المشاركين ولفت ابن هويدن إلى أن البطولة أقيمت بعد أخذ الإجراءات الإحترازية. وأسفرت نتائج منافسات البطولة،عن فوز أمين المنصوري في فئة العموم بالمركز الأول في منافسات فئة مسدس 10م،

أما في مسابقة البندقية 10 م عموم، فاز إبراهيم خليل من نادي الذيد بالمركز الأول.

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