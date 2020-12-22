شواطئ جميرا تستعد لأغلى بطولات التجديف

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قررت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إقامة منافسات شوط سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمحدد لها الجمعة المقبل في شواطئ جميرا. وتصل أغلى البطولات كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً يوم الجمعة المقبل إلى النسخة الرابعة والعشرين حيث جسدت طوال مسيرتها منذ تأسيسها عام 1998 ملاحم رائعة لمحبي رياضة التجديف كونها تمثل البطولة الأقوى التي تجمع النخبة والأكبر من حيث الجوائز المالية حيث تمثل مسك ختام سباقات هذه الفئة في الموسم الرياضي 2021-2020.

تجهيزات

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة السباق الكبير وقام النادي بالتنسيق مع كافة الشركاء من مختلف الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لإنجاح التظاهرة.

وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن اختيار الموقع في شواطئ جميرا والتي عرفت مثل هذه السباقات قبل فترة طويلة جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة وخطط اللجنة الرياضية لإظهار المواقع المتميزة في لؤلؤة الخليج دبي ومن بينها شواطئ دبي الساحرة في جميرا.

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