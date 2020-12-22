«تي 10» أبوظبي تضم نخبة لاعبي الكريكيت

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الدولية «تي 10» للكريكيت عن قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة الرابعة للبطولة بموسمها الثاني، والتي ستقام على استاد زايد للكريكيت خلال الفترة من 28 يناير لغاية 6 فبراير المقبل. وتضم القائمة نخبة من أفضل اللاعبين حول العالم، كريس جايل أعظم لاعب كريكيت على الإطلاق، حيث سيتولى قيادة فريق أبوظبي، وأندريه راسل المكانية الهندية للضربات السداسية، فضلاً عن الباكستاني شهيد أفريدي.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نفخر باستضافة أبوظبي لبطولة أبوظبي الدولية «تي 10» للكريكيت والتي تؤكد السمعة العالمية المرموقة التي اكتسبتها العاصمة في تنظيم واستضافة البطولات الدولية بمختلف فئاتها، وأضاف العواني: قائمة اللاعبين المشاركين في هذا الموسم تعزز من المحفظة الذهبية التي تمتلكها أبوظبي في استقطاب كبرى البطولات العالمية.

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