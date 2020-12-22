بن ثعلوب يهنئ مصر باللقب الأفريقي للجودو

المصدر: (أبوظبي ـ البيان الرياضي)

بعث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ببرقية تهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري للجودو بمناسبة فوز المنتخب المصري للجودو بلقب النسخة الـ41 من بطولة أفريقيا للجودو، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 التي اختتمت أول من أمس في مدغشقر بمشاركة 32 دولة، متمنياً التوفيق للرياضة المصرية بشكل عام والجودو على وجه الخصوص التوفيق والنجاح خلال الاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب المصري قد حصد 9 ميداليات ملونة منها 5 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، مما كفل المنتخب المصري التفوق على حساب منتخبات المغرب الوصيف والجزائر الثالث والكاميرون الرابع وجنوب أفريقيا الخامس، وأحرز الميداليات الذهبية الخمس للمنتخب المصري، حاتم عبد الآخر في وزن تحت (90 كجم)، عبد الرحمن محمد (81 كجم)، محمد محيي الدين (73 كجم)، محمد عبد الموجود (66 كجم)، والنجم رمضان درويش (100 كجم).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز