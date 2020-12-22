«الشارقة للهجن» يعقد اجتماعه الأول

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن أمس، بمدينة الذيذ، اجتماعه الأول بتشكيلته الجديدة برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد علي سيف الكتبي عضو مجلس إدارة النادي، ومطر محمد محيان الكتبي، ومحمد عبيد حامد الطنيجي، وخليفة سعيد راشد الكتبي، ومهير علي الخرم الكتبي، ومهير عتيق بالرشيد الكتبي.

وقدم مطر بن هويدن الشكر والعرفان للثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، على هذه المكرمة الطيبة بإنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن بمدينة الذيد.من جانبه، أشاد عيسى الحزامي بالدور الرائد الذي يقوم به نادي الشارقة لسباقات الهجن مطالباً الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر المسؤولية والعمل على إثراء النادي بالمبادرات والفعاليات.

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