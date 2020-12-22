لاعب في «أبوظبي للجوجيتسو» بروسيا

المصدر: موسكو - وام

انطلقت أمس منافسات بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في روسيا، بمشاركة ما يقارب 500 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية.

وشهدت البطولة نزالات حماسية، مع التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للمشاركين، الذي قدموا من 10 دول، للتنافس على نحو 161 ميدالية ذهبية، و144 ميدالية فضية، و96 ميدالية برونزية، بمنافسات البدلة وبدون بدلة.

وتعد بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في روسيا، إنجازاً مهماً، فإلى جانب كونها البطولة التي تعزز من نجاحات الرابطة التنظيمية عالمياً، تجسد أيضاً قيم التحدي، وتجاوز المصاعب التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو، وتترجمها الإنجازات التي تحققت بالتوافد والإقبال الكبير من اللاعبين، بمختلف الجنسيات على منافسات البطولة.

وتأتي إقامة البطولة لتجسد مكانة أبوظبي وتفوقها، وريادتها في تنظيم أبرز البطولات الرياضية العالمية في الجوجيتسو، وامتلاكها القدرات التنظيمية الاستثنائية التي تجلت عبر النسخ الماضية من بطولات الرابطة ودورياتها، وغيرها من البطولات الكبرى التي رسخت موقع الدولة عاصمة عالمية للجوجيتسو.

يشار إلى أن بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تعد من أهم البطولات التي تنظمها الرابطة، ضمن أجندتها الرياضية لعام 2020-2021، وقد تم إطلاقها بعد ساعات قليلة من إطلاق الدوري المحلي في روسيا.

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