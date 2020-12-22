«الفجيرة للمغامرات» ينظم «آندورو للدراجات الجبلية» الجمعة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ينظم مركز الفجيرة للمغامرات بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية النسخة الثالثة من بطولة آندورو للدراجات الجبلية، والتي ستقام على مضمار الطويين الجبلي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك الجمعة المقبلة، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات حول العالم.

استعدادات

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة ظهر أمس، بفندق رويال إم بالفجيرة بحضور سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وديفيد رئيس لجنة التحكيم، حيث تم استعراض آخر الاستعدادات وأبرز المشاركين في الحدث.

وقدم المعمري في مستهل المؤتمر الشكر والعرفان لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الاهتمام والرعاية الكريمة والدعم المتواصل للحركة الرياضية ما أعطى الفجيرة زخماً وقوة في مجال استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية، لافتاً إلى أن الهدف من المشاركة والبطولة التي تقام للعام الثالث على التوالي خلق جيل متميز للمستقبل من مرتادي المغامرات وسباقات الدراجات فضلاً عن الترويج السياحي والتعريف بالطبيعة الخلابة التي تحظى بها إمارة الفجيرة.

من جانبه، أكد علي قاسم، دعم مؤسسة الموارد الطبيعية لكل الفعاليات والبطولات التي من شأنها الترويج للإمارة والدولة بصفة عامة، فضلاً عن التعريف بتراث وحضارة الفجيرة والمنطقة الشرقية ذات الطبيعة الخلابة، مقدماً الشكر لمركز الفجيرة للمغامرات وكل القائمين على أمر البطولة.

بدوره، أوضح رئيس لجنة التحكيم أن السباق الذي يتخلله العديد من المنحدرات والمرتفعات الجبلية، يشتمل على ثلاث مراحل الأولى لمسافة 1200 متر، ثم المرحلة الثانية 1600 متر، والمرحلة الأخيرة 1500 متر، مقسماً إلى خمس فئات من المشاركين، الفئة الرئيسة المحترفين والتي تضم مجموعة من الأبطال العالميين، وفئة فوق 40 عاماً، وفئة تحت 39 عاماً، وفئة المواطنين، وفئة السيدات.

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