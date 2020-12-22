80 لاعباً ولاعبةً في معسكر الشارقة للشطرنج

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

يستهل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأسبوع الثاني من معسكره التدريبي الشتوي، الذي يجمع كافة أندية الشارقة على برنامج «زووم» بواقع حصتين يومياً وبمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 10 أندية وهي: خورفكان، واتحاد كلباء، والذيد، والمدام، ومليحة، والبطائح، والحمرية، والثقة للمعاقين، والشطرنج للفتيات بالشارقة، وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، والشارقة الثقافي للشطرنج.

انطلق المعسكر في 12 الجاري مع بداية الإجازة المدرسية وينتهي في 30 الشهر نفسه، كما قام النادي بتنظيم بطولة الفرق الدولية للشطرنج السريع بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة بنظام الدوري الكامل من 17 جولة وخصصت لها جوائز بقيمة 13000 درهم.

من جهته، وجّه جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي، مثمناً جهود المجلس والأندية الرياضية والشطرنجية في الإمارة وحرصهم على المشاركة في جميع الفعاليات الشطرنجية والمجتمعية التي ينظمها نادي الشارقة للشطرنج والتي تقوم بدورها بنشر رياضة الأذكياء بين مختلف الشرائح.

بدوره، أكّد عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني، أن المعسكر الشتوي يأتي ضمن سلسلة الفعاليات والبطولات، التي ينظمها النادي وخطة واستراتيجية الجهاز الفني لتطوير اللاعبين الصغار واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في البطولات القادمة.

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