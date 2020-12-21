«كأس إكسبو» أول محطات «دبي الدولية للقدرة»

المصدر: دبي- علي الظاهري

تستعد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، لاستقبال موسم السباقات الجديد في الشهر المقبل، حيث ستضم روزنامة الموسم الجديد 15 سباقاً رئيسياً، أبرزها باقة سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، كما تضم الروزنامة: «كأس إكسبو للإسطبلات الخاصة، كأس إكسبو المفتوح، كأس حتا للإسطبلات الخاصة، كأس الفهيدي للقدرة، مهرجان سمو ولي عهد دبي- سباق السيدات-، سباق الإسطبلات الخاصة، كأس اليمامة للأفراس، كأس سمو ولي عهد دبي، كأس الوصل للإسطبلات الخاصة، تحدي سيح السلم للقدرة، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة- كأس السيدات، كأس الإسطبلات الخاصة، كأس جميلتي للأفراس، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، كأس المدربين»، وسيفتتح كأس إكسبو 2021 الموسم الجديد 8 و9 يناير المقبل عبر سباقي الإسطبلات الخاصة والسباقات المفتوحة.

وأنهت اللجنة المنظمة تحضيراتها لاحتضان سباقات الموسم الجديد إضافة إلى السباقات التأهيلية ذات المسافات المختلفة، وسيكون عشاق رياضة القدرة والتحمل على موعد مع تحديات لن تقل إثارة وقوة رغم تأجيل انطلاقة الموسم.

شكر وعرفان

من جهته، هنأ محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية مجتمع رياضة القدرة بمناسبة اقتراب موعد انطلاق الموسم الجديد لسباقات القدرة والتحمل في الدولة، بما فيها سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة التي سيدشنها كأس إكسبو في يناير المقبل، مشيراً إلى أن جميع السباقات تم برمجتها بالتنسيق مع اتحاد الفروسية الإمارات، وبما يلبي تطلعات المشاركين لهذا الموسم.

وتقدم العضب بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللا محدود لسموهما للفروسية عموماً ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

وطالب العضب الجميع بالتعاون مع اللجان المنظمة بعد رفع الإيقاف الدولي، حيث تتطلب المرحلة المقبلة مزيداً من الالتزام وتضافر الجهود في مختلف النواحي سواء من قبل الفرسان والمدربين، عبر الالتزام بتطبيق القوانين وتوفير أعلى درجات الاهتمام بالخيول، مشيراً إلى أن المشاركة يجب أن تكون في السباقات من أجل توصيل رسالة حضارية إلى العالم أجمع بمدى تطور رياضة الآباء والأجداد والالتزام التام بالقوانين، بما يعكس العلاقة المميزة، التي تربطنا بهذه الرياضة ذات الصلة بموروثنا وتراثنا منذ القدم.

مناشدة

وناشد العضب مختلف وسائل الإعلام بالنظر إلى السباقات كونها واجهة حضارية والابتعاد عن الإثارة التي لا تخدم الرياضة، وقال: نرحب بالاطروحات الإعلامية والقضايا الهادفة التي تصب في مصلحة الجميع وتسهم في تطوير السباقات، كما نرحب بجميع الآراء والاقتراحات أو الملاحظات، حيث ستكون أبوابنا دائماً مفتوحة لكل ما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بمنظومة الرياضة والسباقات عموماً إلى الأفضل.

وأشار العضب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بعض الاستحقاقات الدولية والإقليمية المهمة أبرزها بطولة العالم للقدرة، التي ستقام في مايو المقبلة بإقليم توسكانا في ايطاليا.

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