المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عصر أمس، مؤتمراً صحفياً تم خلاله الإعلان عن إطلاق فريق الشارقة للغوص، والذي سيمثل النادي في كافة فعاليات الغوص المحلية والدولة المقبلة.

أعلن ذلك خالد جاسم المدفع، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وقائد الفريق خالد أحمد الغروبتي، وعبد الرحمن الأميري مدير دورات إعداد مدربي الغوص، بجانب أعضاء مجلس إدارة النادي، وأعضاء فريق الشارقة للغوص وعدد كبير من مسؤولي النادي. من جانبه، أوضح خالد المدفع، أن الفريق إضافة جديدة تضاف إلى فرق النادي التي تشمل العديد من الرياضات البحرية المتنوعة بمختلف تخصصاتها، مؤكداً دعم النادي للفريق لما يمثله من أهمية كبيرة كفريق متخصص، من أجل تحقيق كل أهدافه المرجوة.

بدوره، بارك عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الخطوة المهمة التي اتخذها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بإنشاء فريق للغوص واعتبرها خطوة إلى الأمام تضاف إلى مجمل الخطوات الناجحة للنادي التي حققها منذ إنشائه قبل ست سنوات.

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