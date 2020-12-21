رامي السبيعي.. أول مصري يتوج بلقب «مستر أولمبيا»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

حقق المصري رامي السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، إنجازاً غير مسبوق عندما توج بلقب بطولة «مستر أولمبيا 2020»، وهي الأشهر والأكبر في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، وتفوق رامي الذي شارك في منافسات الوزن المفتوح على الثنائي الأمريكي فيل هيث وبرندان كوري، بجانب الإيراني هادي شوبان.وأنهى البطل المصري (35 عاماً)، سيطرة اللاعبين الأمريكيين على اللقب 22 عاماً، فضلاً عن أنه أول لاعب مصري يفوز بالبطولة، وثاني لاعب عربي بعد اللبناني سمير بنوت بطل نسخة 1983.

واستضافت مدينة لاس فيجاس الأمريكية، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري، النسخة التي تحمل رقم (56) في تاريخ البطولة التي انطلقت 1965، ومن المفارقات أن البطل المصري أعلن في أكتوبر الماضي إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وكتب وقتها: الأمر خارج عن إرادتي تماماً، والآن ضاعت فرصة كبيرة أخرى للتأهل للأولمبياد، ولكن الحياة تستمر ويجب أن يستمر العرض.

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