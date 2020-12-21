20 قارباً في كأس آل مكتوم الـ 24 للتجديف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتنافس 20 قارباً في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، كأس آل مكتوم في نسختها الرابعة والعشرين، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجمعة المقبلة، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020 - 2021.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسماء القوارب المشاركة في السباق الكبير مبكراً على ضوء ما أسفرت عنه نتائج سباقي الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمؤهلتين إلى (شوط النخبة) في الكأس الأغلى الجمعة المقبلة.

ترتيب

وتصدر الترتيب العام وللعام الثالث على التوالي القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان الشقيقة وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري بعد فوزه وبجدارة في بالمركز الأول في الجولتين الأولى والثانية لينفرد بالقمة برصيد (نقطتين).

وجاء في المركز الثاني للترتيب العام لبطولة دبي 2020-2021 القارب أساس 39 لمالكه خليفة راشد بن شاهين وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم بن ثاني، والذي كان منافساً قوياً على القمة بأدائه القوي واستحق المنافسة على القمة بعد احتلاله المركز الثاني مرتين في الجولتين الأولى والثانية ليجمع 4 نقاط.

واحتل المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة دبي القارب البحريني فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة عبد الله خليفة الحدي، والذي جمع 4 نقاط أيضاً بالفوز بالمركز الأول في الجولة الأولى والحصول على المركز الثالث في الجولة الثانية.

نقاط

كما استحق فريق قارب الصاروخ 7 لمالكه إبراهيم المرزوقي، وبقيادة النوخذة عبد الله الحوسني المركز الرابع في الترتيب العام، بعدما جمع 7 نقاط من الجولتين، فيما احتل القارب فريق واوان 87 بقيادة مالكه النوخذة عثمان خليل المنصوري المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط، تلاه في المركز السادس وبرصيد 8 نقاط القارب البحريني (كي اتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط.

وسيشارك في الشوط الأغلى في موسم قوارب التجديف إلى جانب أصحاب الصدارة عمان 44 وأساس 39 وفيكتوريوس 53 والصاروخ 7 وفريق واوان 87 وكي اتش كي 54 القوارب جلفار 55 وشرطة دبي 3 ودبي 5 وشرطة الفجيرة 77 وثوبان 10 والذهب 66 ومشهور 16 ووادي السيجي 11 ودبي 51 والذهب 65 وعناد 14 ومزاحم 70 وشرطة دبي 30 والبرق 15.

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