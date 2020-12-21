تمهيدي ماراثون اليوم الوطني للهجن الجمعة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استعداداً لماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سنوياً، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، ينطلق السباق التمهيدي الثاني للهجن مسافة 6 كيلومترات عصر الجمعة المقبل في دورة المرموم بدبي. ويدشن السباق التمهيدي الثاني للهجن المضمار للمرة الأولى وذلك بعد أن شهد السباق التمهيدي الأول بداية الموسم إقبالاً واسعاً من قبل الفئات العمرية المختلفة، وحقق السباق الذي نظمه المركز الموسم الماضي الأهداف المرجوة.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لسباقات الهجن لكونها أهم الرموز التراثية والتاريخية في الدولة خصوصاً وباقي دول المنطقة عموماً، كما يستمر المركز بدوره في إطار تحقيق إنشاء المنظومة المتكاملة حول تسليط الضوء على ثقافة الهجن ونشرها حول العالم.

يذكر أن النسخة السادسة من السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن والذي تبلغ مسافته 11 كيلومتراً ستنطلق في الـ 29 يناير المقبل.

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